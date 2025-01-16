Соединенные Штаты причастны к тому удару, который был нанесен по компрессорной станции «Русская», которая обслуживает газовую магистраль «Турецкий поток». Об этом заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, ее слова привел ТАСС.

По утверждению дипломата, США и Украина работают в тесной связке. Они предпринимают скоординированные усилия, чтобы прекратить поставки газа из РФ в Европу. Тем самым расчищается дорога для американского сжиженного природного газа, который стоит заметно дороже российского. По этой причине есть все основания полагать, что удар по компрессорной станции «Русская» был инициирован Америкой.

«Террористическая атака на компрессорную станцию, речь идет о газопроводе «Турецкий поток», это Краснодарский край, была осуществлена по наводке Вашингтона», — указала она.

Ранее Захарова заявила, что РФ обязательно даст адекватный ответ тому договору о стратегическом партнерстве, который между собой заключили Евросоюз и Япония. По ее утверждению, Токио непрерывно наращивает свою военную силу, а ЕС потакает этому и тоже стремится играть как можно более важную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все это ведет к новой гонке вооружений.