Захарова прокомментировала соглашение ЕС и Японии о стратегическом партнерстве

Евросоюз старается распространить свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион, и подтверждением этому стал договор о стратегическом партнерстве между ЕС и Японией. Об этом заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Ее слова привел ТАСС.

Япония неуклонно наращивает свои военные и политические связи с Западной Европой. Токио непрерывно увеличивает свой военный бюджет и постепенно демонтирует все мирные ограничения в своей конституции. Это не может не тревожить Россию.

«Все это несет очевидные риски для безопасности и стабильности региона. Как минимум, это повышение уровня напряженности, стимулирование гонки вооружений», — указала она.

Дипломат добавила, что Европа стремится как можно больше влиять на Азиатско-Тихоокеанский регион, и Россия обязательно даст адекватный ответ всем таким стремлениям.

Ранее Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО уже сейчас начинать русский язык. Так она отреагировала на заявление генсека Северо-Атлантического альянса Рютте. Тот считает, что если государства блока резко не нарастят военные расходы, то им придется учить русский через несколько лет. Захарова в ответ сообщила что не видит никаких причин, по которым изучение не может начаться в данный момент.