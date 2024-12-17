Захарова обвинила Запад в соучастии в убийстве генерала Кириллова

Российский генерал Игорь Кириллов и его помощник были ликвидированы в Москве в рамках продуманного, предварительно запланированного теракта Украины и Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном блоге в Telegram.

Игоря Кириллова и его помощника убили в ходе спланированного теракта. По словам Захаровой, это стало одним из продолжений серии преступлений, которые совершает Киев с одобрения западных партнеров. Также дипломат отметила, что Запад не стал реагировать на событие. Лишь Financial Times и ВВС осветили произошедшее, указав, что для СБУ российский генерал являлся «абсолютно законной целью».

«Следствие установит детали: кто убивал, кто заказывал. Только уже сейчас ясно: есть и третья категория преступников — кто стимулировал, кто взращивал, кто молчаливо поощрял», — отметила представитель МИД РФ.

Как заключила Захарова, соучастниками являются все, кто поддерживает теракт и намеренно замалчивают преступления.

Напомним, что в Москве утром 17 декабря взорвался автомобиль. Жертвами детонации стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Выяснилось, что мощность СВУ, от которого погиб Кириллов и его подчиненный, составила один килограмм кг тротилового эквивалента.