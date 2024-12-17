Мощность СВУ, от которого погиб Кириллов, составила 1 кг тротилового эквивалента

Сила взрывного устройства, которое сработало рядом с домом в Москве, где трагически погиб начальник РХБЗ Игорь Кириллов, оценивается более чем в 1 кг тротилового эквивалента. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Кроме того, появились сведения, что СБУ вели трансляцию теракта из машины каршеринга, а сам теракт был осуществлен дистанционно — позже из машины был извлечен робот-сапер с камерой.

По предварительной информации, украинские спецслужбы дистанционно организовали теракт, в результате которого погиб Игорь Кириллов.

Камера зафиксировала появление генерала и его помощника, после чего случился взрыв. На опубликованных в СМИ кадрах видно, что самодельное взрывное устройство было прикреплено к ручке самоката, припаркованного ночью у подъезда генерала.

Робот-сапер проверил тот самый автомобиль каршеринга, с которого велась съемка. Из машины были изъяты два пакета, один из которых содержал камеру, через которую был осуществлен теракт.

Судя по записям, устройство находилось в багажнике арендованного автомобиля. Каршеринговый автомобиль был эвакуирован, а оцепление снято с территории двора дома в Москве.

Ранее сообщалось, что убитый в Москве начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов говорил об открытой на него охоте незадолго до смерти.