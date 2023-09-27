Захарова уличила украинскую армию в координации ее ударов с США и Британией
Фото: [© РИА Новости]
Западные спецслужбы активно помогают ВСУ проводить террористические акты, так считает официальный представитель министерства иностранных дел РФ.
Мария Захарова высказалась по поводу ракетного удара по Севастополю, который был нанесен 22 сентября. По ее словам, западные службы предоставили Киеву для атаки российского города различные разведывательные средства, в виде спутникового оборудования и самолетов-разведчиков.
«Эта атака была заранее спланирована и реализовывалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», - указала она.
Ее слова привело ТАСС. Захарова также назвала цель подобных ударов. Они должны отвлечь людей от провала ВСУ на фронте, и запугать обычных мирных жителей в РФ.