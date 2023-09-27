Захарова уличила украинскую армию в координации ее ударов с США и Британией

Мария Захарова высказалась по поводу ракетного удара по Севастополю, который был нанесен 22 сентября. По ее словам, западные службы предоставили Киеву для атаки российского города различные разведывательные средства, в виде спутникового оборудования и самолетов-разведчиков.

«Эта атака была заранее спланирована и реализовывалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», - указала она.

Ее слова привело ТАСС. Захарова также назвала цель подобных ударов. Они должны отвлечь людей от провала ВСУ на фронте, и запугать обычных мирных жителей в РФ.