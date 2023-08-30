Захарова: все попытки Украины атаковать территорию РФ являются агонией и тупиком

Официальный представитель министерства иностранных дел России прокомментировала удары, которые украинская армия нанесла по объектам в Центральном федеральном округе.

По ее мнению, все подобные атаки говорят о полном отсутствии каких-либо перспектив у Киева. Ему остается исключительно производить террористические атаки.

«Очевидна агония киевского режима, эта тупая ненависть и злоба», - указала Мария Захарова во время выступления на радио Sputnik.

Она назвала абсолютным тупиком все подлобные выходки Украины, поскольку они не приводят совершенно ни к чему.