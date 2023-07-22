Захватчика частного дома в подмосковном поселке Шервуд нейтрализовали

Стало известно, что тридцатипятилетнего Вячеслава Черненко, захватившего ранее дом в подмосковном Шервуде, нейтрализовали сотрудники СОБР. Об этом сообщает SHOT .

Напоминаем, что злоумышленник имел арсенал оружия и много боеприпасов. При этом его пытались уговорить сдаться даже через его маму, но не вышло. Он продолжил стрелять.

Ранее глава городского округа Истра, где все происходит, Татьяна Витушева написала в своих социальных сетях, что хозяйка коттеджа выставила его на продажу, а сама находится за границей.