Заявление на техосмотр самоходных машин в Подмосковье теперь можно подать в электронном виде
Фото: [Пресс-служба Министерства госуправления, ИТ и связи МО]
В Подмосковье владельцы самоходных машин и других видов техники теперь могут подать заявление на техосмотр в электронном виде на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.
Отмечается, что перевод данной услуги в «цифру» позволит сократить время на заполнение и подачу отдельных заявок на каждое транспортное средство. Также встроенный сервис подсчета автоматически сформирует единые платежные документы после заполнения онлайн-формы.
Напоминаем, что к самоходным машинам относится вся техника с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или мощностью электродвигателя более 4 киловатт. Эксплуатация данных машин разрешается только после прохождения техосмотра — проверки их технического состояния.
«В 2022 году в Подмосковье было подано более 41 тыс. заявлений на техосмотр самоходной техники. В электронном виде услуга будет предоставляться быстрее: за 10 рабочих дней вместо 14», — добавила глава ведомства Надежда Куртяник.