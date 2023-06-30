Заявление на техосмотр самоходных машин в Подмосковье теперь можно подать в электронном виде

В Подмосковье владельцы самоходных машин и других видов техники теперь могут подать заявление на техосмотр в электронном виде на региональном портале госуслуг . Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что перевод данной услуги в «цифру» позволит сократить время на заполнение и подачу отдельных заявок на каждое транспортное средство. Также встроенный сервис подсчета автоматически сформирует единые платежные документы после заполнения онлайн-формы.

Напоминаем, что к самоходным машинам относится вся техника с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или мощностью электродвигателя более 4 киловатт. Эксплуатация данных машин разрешается только после прохождения техосмотра — проверки их технического состояния.