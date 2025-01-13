Голый пациент сбежал из больницы в Самарской области и устроил погром в супермаркете

Пациент сбежал голышом из больницы в Самарской области и устроил погром в ближайшем от медучреждения супермаркете. От его действий пострадала кассирша магазина, которой мужчина откусил кончик носа, сообщил Mash.

По данным СМИ, инцидент произошел на Северной улице в поселении Станция Клявлино. Мужчина сбежал из медучреждения голым с криками о том, что всех обманывают. Потом он залетел в магазин и начал его громить, а после напал на кассиршу, ударив ее и откусив женщине кончик носа. Больного задержал полицейский, который зашел в супермаркет за продуктами. Мужчину доставили обратно в медучреждение, где позже он скончался. Причина его смерти выясняется.

В больницу погибшего доставили за несколько часов до его побега. Известно, что он грел на плите еду и чуть не сжег квартиру.

Ранее сообщалось, что на крыше психиатрической больницы в Яхроме произошел пожар.