Заключившим в Балашихе контракт на службу добровольцам станут доступны льготы

Добровольцы, которые приходят в Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту, имеют возможность воспользоваться специальными привилегиями. Эти особые условия включают в себя выплату денежного вознаграждения, предоставление социального пакета и ряда льгот как для контрактников, так и для их семейных членов.

Кроме того, им может быть предоставлена денежная компенсация и другие виды поощрений, такие как бесплатный проезд в общественном транспорте, льготные путевки в санаторий и льготы по квартплате и коммунальным услугам.

Как отмечается, данные льготы доступны контрактникам не только во время боевых действий, но и после их завершения. Более того, те контрактники, которые достигают выдающихся результатов, могут быть награждены государственными наградами за свое участие в боевых действиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что целью работы центра является обеспечение максимального внимания к потребностям бойцов. Регион поддерживает тесный контакт с Минобороны РФ.

В Московской области контрактникам выплачивается крупная сумма — 600 тыс. рублей. Они также получают зарплату, доплаты за участие в боевых действиях и повышенную пенсию. Контрактники имеют право на кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по задолженностям (кроме алиментов), а также сохранение рабочего места. Они также могут взять академический отпуск, получить бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ВС. Кроме того, имеется возможность приобрести квартиру по военной ипотеке и другие льготы.

Семьям бойцов также предоставляются привилегии, включая путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах для детей, бесплатные завтраки и обеды в школе, бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей и профессиональное обучение и дополнительное профобразование для супруги.

Все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.