Законопроект о маркировке энергетиков могут рассмотреть в Госдуме до конца года

По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по социальной политике Ярослава Нилова, законопроект о маркировке энергетиков может быть рассмотрен депутатами до конца текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил голосование по поводу инициативы маркировки энергетических напитков. И сегодня вечером процент проголосовавших перевалил за 80%.

Напомним, что законопроект был внесен в нижнюю палату на рассмотрение на этой неделе.