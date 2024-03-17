Залившей зеленкой бюллетени жительнице Белгородской области пообещали погасить кредит
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Женщина, залившая зеленкой избирательную урну в одном из городских округов Белгородской области, заявила, что за инцидент ей обещали закрыть долги. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что она стала жертвой украинских мошенников.
Отмечается, что они позвонили ей утром и представились сотрудниками службы безопасности, при этом сообщив, что закроют ее кредит на сумму полмиллиона рублей, если она зальет зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке.
Добавляется, что после инцидента женщина была задержана полицейскими, которые в настоящее время проводят проверку. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав.
Поясняется, что урна для бюллетеней была заменена, позже члены избиркома станут принимать решение о действительности бюллетеней.