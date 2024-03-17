Залившей зеленкой бюллетени жительнице Белгородской области пообещали погасить кредит

Женщина, залившая зеленкой избирательную урну в одном из городских округов Белгородской области, заявила, что за инцидент ей обещали закрыть долги. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что она стала жертвой украинских мошенников.

Отмечается, что они позвонили ей утром и представились сотрудниками службы безопасности, при этом сообщив, что закроют ее кредит на сумму полмиллиона рублей, если она зальет зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке.

Добавляется, что после инцидента женщина была задержана полицейскими, которые в настоящее время проводят проверку. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав.

Поясняется, что урна для бюллетеней была заменена, позже члены избиркома станут принимать решение о действительности бюллетеней.