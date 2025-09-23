Заманил в ловушку, избивал часами: как сбежала калининградская женщина от бывшего мужа-тирана

Согласно сведениям источника, 20 сентября женщина посетила ночной клуб, чтобы отметить день рождения матери своей подруги, доверив заботу о детях соседке. Около 3 часов ночи, выйдя на улицу, она увидела автомобиль своего бывшего мужа.

Он предложил ей поговорить в салоне машины, но как только она села внутрь, мужчина, схватив ее за волосы, начал избивать. Затем он отвез бывшую жену в отдаленное место и продолжал наносить побои в течение нескольких часов.

Женщине удалось вырваться из автомобиля, когда бывший муж остановился на автозаправочной станции и не заблокировал дверь. Скрыться от преследователя ей помогла случайная прохожая.

По словам пострадавшей, мужчина проявлял агрессию и во время брака, а после расторжения брака начал ее преследовать. Несмотря на обращения в полицию с заявлениями, ситуация не изменилась.

