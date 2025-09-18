Мужчина в пьяном угаре избил знакомую до смерти

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Губкинского (ЯНАО), обвиняемого в убийстве знакомой, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный СК.

Инцидент произошел в ночь на 1 апреля. По версии следствия, мужчина и женщина распивали спиртные напитки в квартире. Между ними возник бытовой конфликт, который быстро перерос в агрессивные физические разборки.

По данным органов, северянин нанес знакомой не менее четырех целенаправленных ударов кулаком в область головы и один удар в лицо. После этого он продолжил избиение, нанося множественные удары ногами по телу беспомощной потерпевшей. От полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении спустя несколько дней.

Следственные органы завершили расследование и собрали все необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в России раскрыли жестокое убийство спустя 12 лет.