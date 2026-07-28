Замечание детям ценой в жизнь: раскрыты подробности зверского избиения ученого РАН на Урале

На парковке возле института УрО РАН двое мужчин жестоко избили доктора наук, заслуженного работника сельского хозяйства Никиту Зезина. Причиной стала просьба ученых к детям не вытаптывать посевы на квадроциклах. Родители приехали забирать ребят, но вместо благодарности набросились на преподавателя с кулаками и плевками. Через девять дней 62-летний ученый скончался в больнице — сердце остановилось. Следователи возбудили уголовное дело. Канал РЕН ТВ узнал подробности скандального инцидента.

Трагедия произошла 13 июля. Никита Зезин вместе с заместителем осматривал поля неподалеку от института. Сотрудники РАН заметили детей на квадроциклах, которые вытаптывали посевы. Ученые сделали замечание, забрали телефоны, связались с родителями и обещали привезти ребят в институт для беседы.

Однако взрослые приехали не мириться. На кадрах с камер видеонаблюдения видно: к парковке подъезжают четыре джипа, из одного выходят двое мужчин спортивного телосложения. Они сразу набрасываются на пожилого ученого — толкают, бьют кулаками по голове, плюют в лицо. Коллега Зезина пытался защитить его, но тоже получил удары. Ученые не оказывали сопротивления, лишь закрывались руками.

По словам депутата заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, избиение сопровождалось матом и угрозами. Зезин написал заявление в полицию, снял побои, но через девять дней его не стало — сердце остановилось. Родные и коллеги уверены: организм не выдержал перенесенного шока.

Никита Зезин — доктор наук, автор 260 научных трудов, сотрудник Уральского аграрного центра. В 2024 году указом президента ему присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства». Проститься с ним пришли десятки людей. Следователи уже возбудили уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.