Кофе назвали полезным для сердца, а скептиков «фриками в белых халатах»

Медицинские баталии о вреде и пользе кофе наконец подошли к концу — кардиолог Ирина Васильева заявила, что профессиональное сообщество уже давно пришло к единому мнению, а всех, кто продолжает сеять панику по поводу этого напитка, доктор без обиняков назвала эзотериками и магами. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач выступила с жесткой позицией, развеяв застарелые мифы. По ее словам, исследования однозначно подтверждают: кофе — мощный антиоксидант, а его регулярное употребление в разумных дозах снижает сердечно-сосудистые риски и риск фибрилляции предсердий. При этом напиток не оказывает влияния на давление, если не пить его литрами. Кардиолог сослалась на авторитет профессора Ф. Перри Уилсона, который включил кофе в число немногих вещей, одновременно приятных и полезных — наряду со сном и близостью.

Она признала, что раньше врачи действительно опасались, что кофеин провоцирует аритмию и скачки давления, но эти страхи остались в прошлом. Сегодня медицинское сообщество едино не только в вопросе кофе, но и в отношении статинов и биодобавок.

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