Цирковая драма: жена промахнулась и всадила стрелу из арбалета в шею мужу

Очередной номер на ярмарке в Нью-Йорке едва не превратился в трагедию — супружеская пара циркачей решила показать опасный трюк с арбалетом, но женщина промахнулась, и стрела вонзилась прямо в шею ее мужа. К счастью, хирурги сказали «повезло» — снаряд задел только мягкие ткани, не тронув артерии. Об этом сообщает CBS News.

Вечером 24 июля в городе Миддлтаун на ярмарке округа Ориндж зрители стали свидетелями жуткого момента. Супруги Ана Даса Тавера и Эдвин Куэрво Ранхель отрабатывали коронный трюк: женщина стреляла из арбалета по мишени, которую держал в руках муж. Но в какой-то момент рука дрогнула, и стрела вонзилась партнеру в шею. Публика ахнула, артист рухнул, и на место срочно вызвали медиков.

Ранхель в стабильном состоянии был эвакуирован вертолетом в медицинский центр Вестчестер. Обследование показало, что стрела прошла вскользь, зацепив лишь мягкие ткани сбоку — крупные сосуды не пострадали. Хирурги извлекли инородное тело и зашили рану, а уже на следующий день мужчина покинул больницу. Представление в день инцидента отменили, но уже в субботу цирк вернулся к графику, навсегда вычеркнув из программы опасный аттракцион с арбалетом.

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