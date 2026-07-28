43 души за один день: как паводки на Чусовой изменили вековую традицию крещения

Уральский поселок с тысячей жителей в одночасье превратился в эпицентр православной жизни — там за один день окрестились сразу 43 человека, причем церемония впервые прошла не в храме, а в купели прямо на берегу. Об этом сообщает Ura.ru.

Необычное решение приняли из-за разбушевавшейся стихии: паводки на реке Чусовой сделали привычный обряд невозможным, но местные священники не стали откладывать праздник, а вынесли таинство на открытую воду. Инициатором массового действа выступил фонд, который обеспечил и кухню для новообращенных, и всю организационную логистику. Настоятель храма иерей Сергий Волков назвал князя Владимира духовным отцом нации и подчеркнул, что именно с него началась Крещеная Русь, а такие праздники напоминают о главных ценностях, на которых держится государство. Волков отметил, что решение выйти к воде стало символом преодоления препятствий — даже разлив реки не смог помешать людям сделать важный шаг в вере.

Сама традиция массовых крещений в этом поселке появилась 23 года назад по инициативе епископа Викентия. С тех пор через купель прошли около пяти тысяч человек — это в пять раз больше нынешнего населения Станционного-Полевского. Местные жители восприняли нынешнее событие как знаковое: многие специально приехали из соседних городов, чтобы присоединиться к обряду. Среди принявших крещение — и взрослые, и дети, каждый со своей историей, но всех объединило желание прикоснуться к истокам.



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