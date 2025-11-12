Замена шин обернулась кошмаром: мать случайно задавила дочь автомобилем
Kronen Zeitung: в Австрии женщина случайно задавила свою дочь при замене шин
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Австрии произошла трагическая случайность, связанная с заменой автомобильных шин, пишет издание Kronen Zeitung.
Инцидент произошел в городе Компфинг вечером 8 ноября, когда супружеская пара занималась сезонной сменой летней резины на зимнюю.
Во время проведения работ рядом с родителями находилась их двухлетняя дочь. В определенный момент 29-летняя женщина решила перепарковать автомобиль и села за руль авто. При начале движения она услышала необычный шум, исходящий из-под колес автомобиля.
После остановки транспортного средства и выхода из салона женщина с ужасом обнаружила, что ее дочь находится под колесами автомобиля. Она позвала на помощь своего супруга и обратилась в службы экстренной помощи.
Несмотря на оперативное прибытие медицинских специалистов, спасти жизнь двухлетней девочки не удалось. Ребенок скончался от полученных травм. Полиция проводит проверку.
