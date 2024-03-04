Замерзающего мужчину вынесли из леса подмосковные спасатели

Накануне работники поисково-спасательного поста 278-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь мужчине, замерзавшему на снегу в лесном массиве рядом с городом Наро-Фоминском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились молодые люди, которые во время выгуливания своих домашних питомцев обнаружили в лесополосе мужчину в тяжелом состоянии.

Старший смены Александр Ламочкин рассказал, что на место происшествия оперативно приехали спасатели и медики. Один из очевидцев встретил специалистов у входа в лес и проводил их к пострадавшему. Медицинские работники оказали пациенту необходимую помощь, после чего спасатели совместно с медиками доставили пострадавшего на мягких носилках-волокушах к машине скорой помощи.

Отмечается, что с признаками обморожения нижних конечностей второй степени мужчину экстренно госпитализировали в больницу города Наро-Фоминска.