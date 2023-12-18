Заместитель генсека ООН заявил о необходимости создания специального трибунала по сектору Газа

В ближневосточном конфликте царит полная безнаказанность, в том числе и за убийство сотрудников гуманитарных организаций. Этому надо положить конец.

По мнению Мартина Гриффитса, еще никогда безнаказанность сторон, участвующих в конфликте, не была такой всеобъемлющей. Под удары попадают гуманитарные организации, постоянно гибнут их представители.

«Безнаказанность, сопровождающая выбор войны в качестве первого варианта, никогда не была такой сильной», - указал он.

Гриффитс считает, что самый лучший опыт по привлечению к ответственности, имеют специальные трибуналы. Вполне возможно, что настала пора создать подобный трибунал для расследования всего происходящего в секторе Газа.