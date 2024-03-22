Заместителя главы Пскова Грацкого задержали по подозрению в служебном преступлении

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий, который одновременно является вице-мэром этого города, был задержан правоохранителями. Его заподозрили в совершении должностного преступления. Об этом сообщил ТАСС .

Данные журналисты получили от пресс-службы администрации муниципалитета.

«В настоящее время проводятся следственные действия и ряд оперативных мероприятий в рамках уголовного дела», - указали ее представители.

В администрации особо подчеркнули, что ее сотрудники оказывают все содействие правоохранительным органам. Сам Грацкий заподозрен в том, что совершил должностное преступление.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло задержание вице-президента банка «Россия» Андреева. Его обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере.