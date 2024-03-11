Вице-президента банка «Россия» Андреева арестовали по делу о коррупции

Вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева арестовали по делу о коррупции, сообщают РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Андреева обвиняют по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Суд избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая 2024 года.

О задержании Андреева стало известно 7 марта. По информации «Фонтанки», 58-летнего топ-менеджера задержали в Санкт-Петербурге при получении взятки от бизнесменов, которые занимаются строительством элитного коттеджного поселка. Отмечалось, что Андреев получил 2 миллиона рублей.

Как отмечал источник, коттеджи должны быть построены возле гольф-клуба MillGreek, расположенного под Всеволожском. В этот проект по открытой кредитной линии инвестирует банк «Россия».

По версии следствия, Андреев и его подчиненные склонили представителей компаний, которые занимаются строительством объекта, к тому, чтобы те ежемесячно выплачивали ему деньги для бесперебойное финансирование проекта от банка. Отмечалось, что за три года топ-менеджер получил около 30 миллионов рублей от компаний.

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