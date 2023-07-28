Заместителя главы управления ФСИН в Приморье арестовали по подозрению в мошенничестве

Владислав Бондаренко, когда-то бывший заместителем начальника одной из приморских колоний, решил оказать содействие своим приятелям, семейной паре предпринимателей. Данная колония занималась консервированием овощей, и во время конкурса на поставку туда стеклянных банок Бондаренко сделал так, что его знакомые выиграли тендер. Они сумели заключить два контракта, и поставляли по ним товары по ценам, превышающим рыночные. Об этом рассказали РИА Новости.

Следствие считает, что благодаря таким действиям государству нанесен ущерб в районе одного миллиона рублей. В итоге все преступное трио было арестовано на два месяца, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере и пособничество в мошенничестве.