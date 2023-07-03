Замминистра обороны Украины: Киев не может закупать китайскую технику, чтобы не обидеть США

Украина не может покупать дроны компании Mavic из Китая, потому что это якобы может испортить отношения Киева и Вашингтона, заявил в интервью изданию «Левый берег» замминистра обороны Виталий Дейнега.

Представитель украинского ведомства рассказал, что у министра обороны Алексея Резникова уже были готовы контракты по поставке китайских беспилотников, однако от них пришлось отказаться.

«Насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами», – сказал Дейнега.

Также он отметил, что у России в настоящий момент есть превосходство в различных изобретениях по части БПЛА и призвал поддерживать новые разработки в этой области.