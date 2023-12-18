Запад в ужасе от перспектив столкнуться с российским ракетным комплексом «Авангард»

Россия обладает уникальным оружием, которого нет больше ни у кого в мире, пишет Mirror.

Речь идет о гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард». Он доставляет ракеты к целям со скоростью в 27 раз превышающую скорость звука. Менее чем за 30 минут комплекс может поразить множество целей.

Планирующий ракетный блок запускается за пределами атмосферы, и на данный момент у Запада нет средств остановить его.

Ранее командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что три передовых полка уже на 88% оснащены новейшими комплексами «Ярс» и «Авангард».