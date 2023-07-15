Западная боевая техника больше не появляется в направлении Угледара
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Западная боевая техника перестала появляться в направлении Угледара, что свидетельствует о значительном ослаблении украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования.
Уточняется, что в июне наблюдалось активное использование иностранной военной техники в зоне конфликта в районе Новодонецкого.
Добавляется, что, несмотря на то что ВСУ выдыхаются, ситуация на данном направлении продолжает оставаться сложной.