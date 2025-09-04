Западня на воде: ВС РФ сорвали вылазку украинского десанта в дельте Днепра

Очередная попытка украинских диверсантов проникнуть в островную зону Днепра завершилась полным провалом. Подробности об этой операции раскрыли в официальном телеграм-канале Министерства обороны России.

Подразделения группировки войск «Днепр» своевременно обнаружили и уничтожили моторную лодку с диверсионно-разведывательной группой противника. Операторы разведывательной бригады зафиксировали скоростное плавсредство, двигавшееся в акватории реки. На перехват цели были немедленно направлены несколько FPV-дронов, которые нанесли по лодке прицельные удары.

В результате скоординированных действий российских военных плавсредство ВСУ было потоплено, а вся находившаяся на борту диверсионная группа ликвидирована. Системы круглосуточного мониторинга акватории Днепра продолжается.

«Операторы ударных дронов бригады разведки группировки войск «Днепр» находятся в постоянной готовности к поражению выявленных плавсредств ВСУ», — подчеркнуло ведомство.

