Минобороны раскрыло количество уничтоженных за ночь украинских БПЛА

В период с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был осуществлен массовый перехват воздушных целей. По данным Министерства обороны РФ, всего уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство страны.

Наибольшее количество целей было нейтрализовано над территорией Ростовской области, где системы ПВО сбили 24 беспилотника.

Над акваторией Черного моря перехвачено 16 БПЛА. Над территорией Краснодарского края уничтожено 4 воздушных цели, а над Волгоградской областью — 2 аппарата.

Все объекты были своевременно обнаружены и уничтожены. Попытки проникновения БПЛА на территорию России были пресечены, серьезных повреждений объектов инфраструктуры и жертв среди гражданского населения не допущено.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российская ПВО отбила массированную атаку беспилотников ВСУ в регионе.