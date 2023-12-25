НАТО раньше считали современной армией с самой новейшей техникой. Сейчас этот миф развеялся.

Бывший сотрудник разведки Соединенных Штатов Скотт Риттер считает, что войска Северо-Атлантического блока не выдержат прямого противостояния с российскими подразделениями.

«НАТО исходила из соображения о том, что это огромный альянс, забитый современными армиями и техникой. Выясняется, что это оружие — мусор, а армия у НАТО бесполезная», - отметил он во время своего интервью каналу Danny Haiphong.

Особенно эксперт подчеркнул деградацию бундесвера. Германия не в состоянии обеспечить собственную страну танками, а на службу идут исключительно те, кто не может устроиться нормально в гражданской жизни. Риттер назвал немецкие войска «армией толстяков», которые ни разу в жизни не бегали марш-броски.