Западные СМИ не исключают наземный штурм Харькова российскими войсками

Несколько западных СМИ написали о тяжелой ситуации в Харькове, который в последнее время подвергается регулярным ударам со стороны российских войск.

Так, The Economist не исключает наземного штурма «второй столицы» Украины. По данным издания, Россия «где-то в Восточной Сибири» готовит порядка шести дивизий, которые могут быть использованы для наступления на этом направлении.

О желании России «захватить» Харьков пишет и британская The Times.

«Харьков имеет огромное стратегическое значение, находясь в 25 милях от российской границы. Его захват позволит Москве окружить украинские войска на Донбассе», — говорится в публикации издания.

Накануне Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным партнерам с просьбой поставить дополнительные средства ПВО для защиты от российских ударов.