Западные эксперты выразили озабоченность тем, что данный компактный и недорогой дрон способен наносить значительный ущерб крупной западной бронетехнике (в том числе и гаубицам), которая поставляется украинскими союзниками.

БПЛА «Ланцет» разработан российскими инженерами и отличается высокой маневренностью и эффективностью. Он оснащен современной системой навигации и наведения, что позволяет точно атаковать цели на значительном расстоянии. Этот дрон способен проникать в защищенные зоны и поражать бронированную технику, которая предоставляется ВСУ союзниками из западных стран.

Эксперты отмечают, что проблема заключается не только в эффективности «Ланцета», но и в его доступности и невысокой стоимости производства. Это может привести к возрастанию угрозы со стороны противника и создать серьезные вызовы для украинских военных.