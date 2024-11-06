Обозреватель Дэвид Экс считает, что украинская армия будет использовать бронетранспортеры Stryker из последних западных поставок для отражения нападения ВС РФ на украинские части в Курской области. Точку зрения эксперта привело издание Forbes.

Для Экса становится понятным, что Киев перебросит все поступающие к ним Stryker на помощь частям, которые находятся в Курской области.

«Неясно, как быстро новые Stryker поступят на Украину. Но ясно, что украинцы будут с ними делать», — указал он.

Экс добавил, что в условиях нехватки людей у ВСУ бронемашины становятся единственным способом исправить ситуацию. Только они и могут быть отправлены под Курск в попытке поддержать подразделения ВСУ.

Ранее депутат Веховной Рады Безуглая стала распространять данные, что главком ВСУ Сырский планирует вывести украинские войска с территории России. По ее утверждению, большое число украинцев погибло в боях за эту территорию.