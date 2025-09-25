Бойца СВО из Пермского края похоронили согласно исламским традициям

В Пермском крае произошла церемония погребения российского участника спецоперации, которая была проведена в соответствии с мусульманскими традициями. Информацию об этом распространил «Царьград».

После того, как тело было вывезено из зоны проведения специальной операции, оно было доставлено не семье погибшего, а в местную мечеть. Подчеркивается, что при жизни солдат был крещен.

Согласно информации из нескольких телеграм-каналов, на которые ссылается «Царьград», к данному инциденту предположительно имеет отношение спутница жизни военнослужащего, происходящая из северокавказского региона.

Утверждается, что ей удалось ввести в заблуждение работников военкомата, убедив их в том, что солдат незадолго до своей кончины перешел в ислам. Родственники погибшего бойца выражают уверенность в том, что слова женщины не соответствуют правде.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области разгорается конфликт из-за могилы бойца СВО.