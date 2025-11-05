Запуганный подросток в Карелии перевел мошенникам более 600 тысяч

В Пряжинском районе Карелии произошел вопиющий случай кибермошенничества, жертвой которого стал несовершеннолетний подросток. Как сообщил ГУ МВД России по региону, злоумышленники, используя методику психологического давления, заставили юношу оформить на его мать крупный кредит и тайно покинуть дом.

По данным правоохранителей, преступники вышли на подростка по телефону. Они представились сотрудниками официальных служб и сообщили о фиктивном взломе портала «Госуслуги», убедив парня, что личные данные его родителей теперь используются киберпреступниками для финансирования незаконных схем.

Подросток попал под полный контроль аферистов, которые круглосуточно, включая ночное время, давали ему инструкции через мессенджер.

Находясь в состоянии стресса и страха, несовершеннолетний выполнил все их указания: оформил на имя матери кредит на сумму более 600 тыс. руб., после чего на такси уехал в Петрозаводск, где и перевел все средства на счета мошенников.

Родители забили тревогу, когда сын неожиданно исчез из дома, и долгое время не могли выяснить у него, где он находится и что происходит. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Подольске защитила права жертвы телефонных мошенников.