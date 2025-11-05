Подольская прокуратура защитила права пенсионерки, которую обманули телефонные мошенники

Городская прокуратура Подольска в судебном порядке защитила права пенсионерки, которая стала жертвой телефонного мошенничества. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Аферисты звонили женщине с июля по сентябрь прошлого года. Они представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. В результате злоумышленники убедили жительницу перевести 576 тыс. руб. на «безопасные счета».

В ходе расследования удалось установить личность владельца одного из банковских счетов, на который были переведены деньги. Им оказался житель Новосибирска в возрасте 19 лет.

Городской прокурор подал в суд иск о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения на 576 тыс. руб. Требования были удовлетворены в полном объеме.

