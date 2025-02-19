Запуск межконтинентальной баллистической ракеты США попал на видео

Одну из ракет семейства Minuteman, которые предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны, запустили в США в тестовом режиме. Об этом сообщает Vandenberg.

Американская база космических сил опубликовала видео с запуском межконтинентальной баллистической ракетой. Minuteman III, судя по кадрам, уверенно стартовала с платформы и озарила местность оранжевой вспышкой, а затем пересекла пространство ночного неба. Отмечается, что образец выпустили в 1:00, 19 февраля. Испытания прошли успешно и показали надежность систем.

Отдельно специалисты подчеркнули, что данный тестовый запуск не является ответом на текущие мировые события. Хотя сама ракета не вооружена, ее оборудовали телеметрическим боевым модулем, чтобы в дальнейшем провести испытания на ударной платформе.

Minuteman прекратили производить в 1978-м. Как отмечает РИА Новости, США обладают 450 ракетами такого типа. Сам Minuteman III в Штатах мечтают заменить на трехступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel, но это произойдет не раньше 2030 года. Однако некоторые эксперты прогнозируют и более поздние сроки, так как недавно производство приостановили из-за изменений в стратегии закупок после прихода Трампа. Проект дорогостоящий: в Пентагоне называли цифры более $140,9 млрд.

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