Зарайский журналист провел один день с сотрудниками патрульно-постовой службы

Акция «Один день с сотрудником ППС» прошла в подмосковном Зарайске. Полицейские из отдельного взвода патрульно-постовой службы Зарайска совместно с корреспондентом сетевого издания «За новую жизнь» проехали по маршруту патрулирования. Об этом рассказали в интернет-издании inzaraisk.ru .

Отмечается, что в рамках данной акции один раз в год журналисты могут своими глазами могут увидеть нюансы работы полицейских. Патрулирование проводится по маршруту. Завершив один круг, полицейские в условленное время повторяют свой путь, и так на протяжении всех суток. При этом предусмотрено несколько остановок. В этом случае водитель остается возле автомобиля, а старший наряда идет вглубь патрулируемой территории, но всегда в зоне прямой видимости.

«В процессе патрулирования мы проверяем все криминогенные места. Например, где высокая концентрация несовершеннолетних, которые могут распивать алкоголь и нарушать общественный порядок», — поделился старший сержант полиции Николай Трухачев

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