Зараженный роддом: как респираторная инфекция стала причиной массовой гибели новорожденных

В Новокузнецке разворачивается трагический инцидент, связанный со смертью новорождённых в одном из городских роддомов. По информации Telegram-каналов, массовые летальные случаи среди младенцев могли быть вызваны вспышкой острой респираторной инфекции в акушерском стационаре.

Согласно данным источника, трагедия произошла в новогодние праздники в акушерском стационаре больницы №1 имени Курбатова. В отдельные дни, по неподтверждённым сведениям, от инфекции погибали до трёх новорождённых в сутки. На официальной странице медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о временной приостановке госпитализации в роддом «в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре». В больнице введён карантинный режим, однако в официальных сообщениях информация о смертности среди младенцев не упоминается. Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил, что «ситуация произошла», добавив, что в данный момент проводится служебное разбирательство для установления всех обстоятельств трагического инцидента.