«Зарево над акваторией». За четыре часа российские ПВО перехватили 36 дронов

Как сообщили в Минобороны, с 16:00 до 20:00 по московскому времени в небе над несколькими регионами и акваторией Черного моря были уничтожены 36 вражеских летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего целей сняли над Крымом — там упали 12 беспилотников. Еще по семь БПЛА перехватили над Белгородской областью и в нейтральных водах Черного моря. Шесть дронов ликвидированы в небе Краснодарского края. Остальные цели распределились следующим образом: два аппарата сбиты над Курской областью и по одному — над Брянской и Смоленской областями.

Ранее сообщалось о том, что 9 марат российские ПВО перехватили 21 украинский БПЛА.