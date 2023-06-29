Застреленный французским полицейским подросток оказался злостным нарушителем закона

17-летний юноша фигурировал до этого в пятнадцати уголовных делах по поводу самых различных нарушений закона. Он как минимум четырежды отказывался подчиниться правоохранителям.

Журналисты разузнали, что у погибшего в Нантере молодого человека были давние нелады с законом. Его уже задерживали полицейские, причем поводы были самые разнообразные: езда на автомобиле без прав, вождение машины с фальшивыми номерами, употребление и продажа наркотиков, отказ подчиняться сотрудникам полиции. Об этом сообщило радио Europe 1.

Акты неповиновения он совершал в марте и октябре 2021 года, а также в январе 2022 года. То же самое он сделал и за несколько дней до своей гибели. Ему всегда все сходило с рук. Дела на него либо закрывались, либо он отделывался прохождением образовательного курса.

В то же время уличные беспорядки, которые возникли после того, как подростка застрелили за очередной отказ подчиниться полицейским, все растут и ширятся. Представители французских властей уже заявили, что некоторые акции в рамках данных волнений выглядят подготовленными и скоординированными.