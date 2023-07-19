«Застрял между стеной и обшивкой»: подмосковные спасатели пришли на помощь котенку
Фото: [Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» извлекли котенка, который оказался зажатым между стеной и обшивкой дома.
Отмечается, что инцидент случился накануне в поселке Деденево Дмитровского городского округа. В «Систему-112» за помощью обратилась хозяйка частного дома. Женщина на протяжении пары дней слышала жалобный писк животного, однако не могла самостоятельно достать его.
«Прибывшие по указанному адресу работники противопожарно-спасательной службы с помощью бензопилы и слесарного инструмента разобрали часть стены и извлекли из ниши серого котенка. Мурлыка оказался за обшивкой, упав с чердака», — рассказал начальник части Александр Белов.
Животное передали пожилой хозяйке дома. Она его накормила и приняла решение оставить себе обаятельного «пленника».
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