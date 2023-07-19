Жителей Подмосковья попросили воздержаться от прогулок в парках из-за дождя и сильного ветра

Жителям и гостям Московской области из-за непогоды следует воздержаться от прогулок в парках вблизи высоких деревьев, предупредили в министерстве благоустройства Подмосковья.

Из-за дождя и порывистого ветра также не рекомендуется гулять в лесопарках, указали в ведомстве.

«Когда непогода закончится, будем рады снова видеть вас в наших парках и лесопарках», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МЧС сообщили, что сильный ветер в Подмосковье повалил двадцать семь деревьев, в результате пострадали восемь автомобилей.

Из-за ливня и сильного ветра аварийно-восстановительная служба региона была приведена в режим повышенной готовности. Как рассказали ранее в областном Минэнерго, непогода не привела к массовым отключениям электроэнергии в Московской области.