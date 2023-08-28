Засуху и плохую политику назвали причиной снижения урожаев в европейских странах

Количество и интенсивность засух, по подсчетам экспертов, только в период с 1976 по 2006 годы возросло на 20%.

Дальше ситуация идет по нарастающей. Ряд государств уже столкнулись с значительным снижением урожайности на своей территории. Это происходит из-за недостатков воды. Все усугубляется из-за природных пожаров и неудачной политики Евросоюза. Об этом заявило в своей статье издание Financial Times.

Планируется, что уже к 2030 году спрос на воду будет превышать все предложения на 56%. Дефицит водных ресурсов будут испытывать не только производители сельскохозяйственной продукции, но также электроэнергетика. На них также повлияют усиления засухи, различные корыстные политические решения. Все это приведет к усилению массовых протестов в Европе.