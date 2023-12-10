Завхоз гимназии Брянска, где произошла стрельба, признала свою вину по делу о халатности

Заместитель директора по АХР гимназии № 5 Брянска, где произошла массовая стрельба, Лариса Католикова только частично признала вину по делу о халатности. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что были созданы все условия для того, чтобы детям в образовательном учреждении было находиться комфортно и безопасно.

Добавляется, что 51-летняя женщина работала в этой школе пять лет. У нее имеется онкологическое заболевание, а сын служит в зоне проведения спецоперации. Однако завхозу грозит срок до семи лет лишения свободы.