Завод по выпуску пластмасс был разрушен на Тайване в результате землетрясения

Выясняются подробности того землетрясения, которое случилось на севере Тайваня. В городе Синьбэй пострадало предприятие, которое выпускает пластмассы. У него обрушилось заводское здание. Об этом заявил телеканал TVBS.

По имеющимся данным, магнитуда землетрясения составила 7,3 балла. Толчков такой мощности на острове не было с 1999 года. В результате пострадал ряд зданий. Уже стало известно, что на севере Тайваня, в городе Синьбэй обрушилось заводское здание. Данное предприятие производило пластмассы. Никаких данных о пострадавших людях пока не поступало.

Островные власти уже отчитались о четырех погибших людях в результате этого землетрясения. Когда в последний раз наблюдались точки подобной силы, число жертв составило порядка 2,4 тысяч человек.