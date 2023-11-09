Здание с паллетами загорелось на площади 1,8 тысячи квадратных метров в Подмосковье

Крупный пожар произошел в подмосковном селе Кишкино. Там загорелось здание, внутри которого находятся деревянные паллеты.

Огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. В настоящее время возгорание локализовано.

К тушению привлекли свыше тридцати человек и более десяти единиц техники. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве два человека погибли в результате пожара в квартире.