Здание Верховной рады в Киеве окружили колючей проволокой

Журналисты опубликовали видео, на котором видно, что теперь здание Верховной рады и территория вокруг нее обнесены стальным забором. На этой же ограде присутствует колючая проволока. При этом не сообщается причины, по которой приняты такие экстренные меры.

На Украине еще с момента введения военного положения действует режим, по которому на правительственные объекты запрещен доступ для всех посторонних. В перечень таких объектов, помимо офиса президента и кабинета министров, также входит и здание украинского парламента.

Ранее в Верховной раде отозвались об одесской трагедии, когда было сожжено здание Дома профсоюзов, как о поворотной точке. По мнению депутата Дмитрука, этот инцидент стал моментом невозврата, после которого стало возможным оправдать любое насилие. Вслед за этим ненависть и преследование за убеждения стали считаться нормой.