Трагедия в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стала поворотным моментом, после которого стало возможным оправдать любое насилие. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он также отметил, что трагедия в Одессе стала точкой невозврата для Украины, после которой ненависть и преследование за убеждения стали считаться нормой.

Дмитрук подчеркнул, что не считает те события победой, как некоторые одесситы.

«2 мая в Одессе, как и ранее на Майдане, мы проиграли. Мы — все украинцы, которые обманулись и стали инструментом в руках бесов в пиджаках», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме назвали законный способ возвращения Одессы в состав России.