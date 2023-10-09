Альянс союзников Киева постепенно раскалывается, в то же время РФ пополняет запасы своего оружия заметно быстрее всех ожиданий. Это крайне негативно отражается на Украине.

У немецкого издания вышла статья, в которой указано, что текущая обстановка уже является неблагоприятной для правительства Зеленского. Экономике этой страны, а также ее армии, необходимо длительное время на реорганизацию. Но она может и не получить это время. Альянс украинских сторонников раскалывается, а ВС РФ восполняют свой дефицит гораздо быстрее, чем это ожидали на Западе. Нерешительность НАТО в поставках техники уже сыграло на руку Москве.

«Владимиру Путину это должно понравиться», - подчеркнули журналисты.

Они добавили, что из-за перевыборов в ряде стран поддержка Запада будет слабеть. В то же время Россия сделает упор не на массовый выпуск оружия, а на его максимальную эффективность и производство высокоточных образцов.